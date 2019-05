Uma mulher foi atropelada na Rua Independência, em Concórdia, na manhã desta quarta-feira, dia 29. O acidente aconteceu por volta das 8h. De acordo com as informações apuradas pela Aliança, ela não estava na faixa de segurança.

A mulher foi atendida no local do acidente por uma equipe dos bombeiros e encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco para atendimento médico.

Policia Militar foi acionada para apurar as causas do acidente.