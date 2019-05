Homem com mandado de prisão aberto é detido em Irani

Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira, dia 29, na Avenida Vicente Lemos das Neves em Irani. Uma guarnição fazia uma abordagem de rotina e ao consultar a documentação do suspeito, foi constatado que havia um mandado de prisão aberto contra ele.

De acordo com as informações apuradas, o mandado foi expedido pela Comarca de Ipumirim, em função de irregularidades relacionadas ao estatuto do desarmamento.

Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Concórdia e aguarda procedimentos da Justiça.