A condutora de um Gol, placas de Alto Bela Vista, perdeu o controle do carro na manhã desta quarta-feira, dia 29, e saiu da pista na BR-153 em Concórdia. O acidente aconteceu próximo ao Hotel Icaropê. Ela sofreu apenas escoriações.

De acordo com as informações apuradas, o carro teria subido na calçada e parando no pátio do hotel. A mulher foi atendida no local pelos Bombeiros Voluntários e encaminhada para uma avaliação medica no Hospital São Francisco.

A Polícia Rodoviária Federal também foi ao local para realizar o levantamento de informações.