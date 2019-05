Morador do Distrito de Santo Antônio solicita melhorias no sistema de iluminação

O morador Wagner Schneider, do Distrito de Santo Antônio, Concórdia, entrou em contato com o Jornalismo da Aliança para relatar possíveis problemas no sistema de iluminação pública em um trecho da SC-283. Ele reclama que utiliza a rodovia e já caiu, com a moto, em buracos na pista. Segundo o morador, lâmpadas queimadas dificultam a visibilidade.

Schneider informou que na região entre o trevo do Bairro dos Estados até a comunidade de Santo Antônio, várias lâmpadas dos postes estão queimadas.

A Rádio Aliança fez contado com o setor responsável, na Prefeitura de Concórdia, que relatou não haver nenhum registro no local. O engenheiro que responde pelo serviço se comprometeu em enviar uma equipe para verificar a situação.