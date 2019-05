Já está se preparando para praticar atividade física nesta quarta-feira? Exercitar o corpo é uma atitude saudável que deve fazer parte da rotina, mas hoje o estímulo é especial porque estamos no Dia do Desafio. Em Concórdia as atividades vão iniciar a partir das 8h da manhã, com a abertura oficial na sede do Sesc. Neste ano, o município não irá competir com outras cidades. O desafio será engajar neste movimento um número de pessoas maior que o envolvido em 2018, quando foi mobilizado 43.590 habitantes, 64% da população.

Irani, Presidente Castello Branco e Arabutã também terão Dia do Desafio nesta quarta-feira. Irani irá se autodesafiar tentando superar a marca de 2018, que foi o envolvimento 2.679 habitantes, o que representa 26% da população. Arabutã vai competir com Nova Tebas, no Paraná, e Presidente Castello Branco com o município de Turiúba, em São Paulo.

Quem praticar exercício no dia de hoje e quiser fazer parte da estatística pode entrar em contato com a equipe do Sesc por meio do telefone 3442 0303.

PROGRAMAÇÃO EM CONCÓRDIA

- 8h: Abertura do evento com a presença de autoridades

- 8h30: Aulão de ginástica

- 8h40: Desafio com Corpo de Bombeiros de Concórdia

- 8h45: Caminhada orientada

- 17h, 18h, 19h, 20h – Aula do amigo e/ou experimental (máx. de 22 alunos/horário)

Durante todo o dia os instrutores estarão cronometrando e registrando o tempo do participante. O maior tempo do dia irá receber um brinde no dia posterior ao evento. Durante o dia: Mini Rapel com o Corpo de Bombeiros de Concórdia.