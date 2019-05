A quarta etapa do Campeonato regional de Bolão 23 masculino será realizada em Concórdia no próximo domingo, 2 de junho, na Associação dos motoristas. As partidas envolvem equipes de sete municípios. No último domingo, Concórdia ficou em segundo lugar na terceira etapa e com isso, no acumulado, ocupa a liderança com um ponto na frente da Associação Chapecoense de Bocha e Bolão (35 x 34 pontos).

Estarão em Concórdia, o Clube 7 de Setembro de Xanxerê, Clube Searaense, Associação Desportiva Saudades, Associação Chapecoense de Bocha e Bolão, AMB São Lourenço do Oeste e Associação Atlética Aimoré de Ponte Serrada.

Na classificação geral a ACBB/FMEC possui 35 pontos; 7 de Setembro, 34; Clube Chapecoense, 25; Aimoré, 23; AD Saudades, 22; AMB, 18 e Clube Searaense, 14.