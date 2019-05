As partidas são válidas pelas Séries A, B e C

Tabela de jogos do Campeonato Interiorano para este final de semana. As partidas são válidas pelas Séries A, B e C. Todos com início às 15h.

Série A.

Terra Vermelha x Rui Barbosa

Sede Brum x Barra Bonita

Planalto x Barra do Tigre

Lajeado Guilherme x Kennedy

Série B.

Oito de Maio x Kaiser

Schiavini/Guarani x Cachimbo

Presidente Juscelino x São Geraldo

Gomercindo x Alto Boa Esperança

No domingo Série B.

Pinhal x São José

Série C.

24 de fevereiro x São CRistóvão

Baixo São Luiz B x Quintino

Série C Domingo.

Alto Suruvi x Barra Bonita B

São Paulo x Pinheiro Preto