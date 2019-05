A Secretaria de Saúde fará nova reunião da Sala de Situação, medida que visa traçar estratégias para o controle da proliferação do mosquito da dengue, já que Concórdia foi decretada infestada pelo mosquito no mês passado. A reunião acontece amanhã, 29, na Câmara de Vereadores, às 14h. Além do poder público representantes de entidades e sociedade civil são convidadas.

Instalada por meio de decreto, a chamada Sala de Situação, é uma medida que reúne o poder público, entidades e sociedade civil, para reuniões regulares, sem local fixo, para discutir ações e estratégias de controle dos focos do Aedes Aegypti, mosquito transmissor de doenças como a dengue, zika, chikungunia e febre amarela. Em Concórdia, desde o início do ano, já são 275 focos do mosquito, sendo declara cidade infestada.

As equipes de saúde trabalham de forma intensa no monitoramento dos focos e nas ações de prevenção, especialmente nos bairros com maior incidência. Também são monitorados os cemitérios, locais com maior existência de criadouros, sendo feita a retirada de vasos e flores, entre outros recipientes. A medida, infelizmente, se faz necessária, pelo risco de epidemia, caso o vírus entre em circulação na cidade.

Ascom/ Prefeitura de Concórdia