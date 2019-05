Diante de informações de que o governo do Estado deve disponibilizar, nos próximos anos, mais de R$ 500 milhões para melhorias em rodovias catarinenses, o vereador Edno Gonçalves (PDT) cobra novamente reparos urgentes na SC-283, que liga Concórdia a Chapecó. O local é palco frequente de acidentes e concentra trechos praticamente intransitáveis.

Por meio de requerimento, já aprovado na Câmara de Vereadores, Gonçalves solicita que seja viabilizada uma audiência pública descentralizada com a Frente Parlamentar Estadual das Rodovias do Oeste, em relação à situação precária em que se encontra a SC-283. O documento pede ainda que o convite seja estendido às Prefeituras e às Câmaras da região, além de entidades representativas.“Já acompanhamos diversas audiências que essa frente parlamentar vem organizando. Muitos deputados também estão se mobilizando com relação às SCs, principalmente as do Oeste, que estão abandonadas”, diz o vereador. “Temos que pressionar o nosso governador para que olhe as nossas estradas aqui da região”.

O ofício será encaminhado ao vereador Vanderlei Canci, de Irani, que preside a Associação dos Vereadores do Alto Uruguai Catarinense (Avauc) e também está na luta pelas melhorias na região.





Daisy Trombetta/Ascom Câmara de Vereadores