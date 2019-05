Jogo será no sábado, dia primeiro de junho no Estádio Municipal em Concórdia

Nesta terça-feira, dia 28, iniciaram as vendas para a estreia do Galo na Série B do Campeonato Catarinense contra a equipe do Inter de Lages no sábado às 15h30min no Estádio Domingos Machado de Lima, os valores são de R$ 15,00 (meio ingresso) e R$ 30,00 (ingresso inteiro).

O meio ingresso (R$ 15,00) é válido para pessoas com idade acima de 60 anos, portadores de necessidades especiais, estudantes e professores (com apresentação de comprovante ou carteirinha), para os demais torcedores o valor será o de ingresso inteiro (R$ 30,00). Crianças até 12 anos não pagam.

Para garantir o ingresso o torcedor pode adquiri-los nos pontos de venda: Banca Camargo, Alex Sports, Esporte Espetacular, Megazam e Mundo dos Esportes até na sexta-feira, dia 31.

Imagem: Ascom/CAC