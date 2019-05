PM apreende arsenal com armas, munições e acessórios no interior de Passos Maia

A Polícia Militar apreendeu no início da madrugada desta terça-feira, dia 28, um arsenal com diversas armas, munições e acessórios no interior do município de Passos Maia. O flagrante ocorreu por volta da 1 hora da manhã, na Linha Guabiroba.

A PM realizava rondas quando identificou um Volkswagen Gol, com placas de Vargeão, em atitude suspeita, ocupado por três homens. Na abordagem foram localizados um revólver de calibre 38, duas espingardas de calibre 12 e uma carabina de calibre 22, além de um supressor de ruído, considerado restrito, e munições.

Formado por homens de 29, 34 e 47 anos, o trio disse à Polícia Militar que estava caçando na região, entre os municípios paranaenses de Palmas e Coronel Domingos Soares. Os envolvidos e o arsenal foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Ponte Serrada.

Fonte:Oestemais