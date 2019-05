Dois mil litros de gasolina com o desconto são vendidos em menos de duas horas

Não faltaram consumidores interessados em economizar dinheiro. Na manhã desta terça-feira, 28 de maio, a CDL Concórdia realizou o Dia Livre de Impostos. Dois postos de combustíveis venderam mil litros de gasolina cada com o desconto da carga tributária, que passa de 43%. As senhas começaram a ser distribuídas às 9h e por volta das 10h30 toda a gasolina disponibilizada na campanha já havia sido vendida.



As filas próximo aos postos que aderiram à campanha começaram a se formar ainda às 7h. “Aproveitamos a oportunidade para economizar e ainda demonstrar a nossa indignação. Também ficamos surpresos com a redução aplicada na bomba, R$2,27 o litro é um bom preço”, comenta um dos consumidores Antônio Valginski.





O motorista de caminhão, Claudiomiro Pagno, também esteve participando da ação e parabeniza a entidade pela iniciativa. “A campanha é fantástica, mas sugerimos a redução também no preço do diesel e outros produtos”. Eliane Varela também aproveitou a redução. “É uma iniciativa muito boa, uma vez que pagamos tantos impostos, todo desconto é bem-vindo. Gostaríamos que a campanha fosse ampliada para outros setores como gêneros alimentícios, produtos de primeira necessidade que são os que mais consumimos”.



O presidente da CDL Concórdia, Rogério Cecchin, explica que a ação tem como finalidade conscientizar os consumidores sobre o grande volume de impsotos que se paga no Brasil. “Queremos que as pessoas questionem e entendam no que são aplicados esses valores, alguns itens como perfumaria chegam a 70%, na maquiagem e eletrônicos 58%, nos restaurantes 32%, brinquedos, chocolates e óculos, por exemplo, mais de 34%. É muito investimento para pouco retorno por parte dos governantes”, destaca. Para 2020 a CDL pretende envolver mais empresas nesta campanha.

Com informações de Fabiana Passarin/ASCOM CDL