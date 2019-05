A desfiliação do ex-deputado estadual e presidente do PSD de Santa Catarina, Gelson Merisio, não foi recebida como novidade. Na segunda-feira, 27 de maio, Merisio entregou o pedido de desfiliação ao presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab. No documento não há justificativas para essa decisão, que foi lamentada pelo PSD de Concórdia. “Ele foi o mentor do partido em Santa Catarina e teve um grande desempenho no primeiro turno. No segundo, ele foi atingido por um tsunami (onda Bolsonaro) que ocorreu em nível nacional”, diz o presidente da Comissão Provisória do PSD de Concórdia, Cézar Luiz Pichetti.

O presidente avalia que a decisão de Merisio sair da sigla é reflexo da composição para as eleições do ano passado, quando o ex-deputado foi derrotado pelo governador Carlos Moisés da Silva (PSL), que fez 71,09% dos votos válidos no segundo turno. “Em termos de cúpula estadual não houve um fechamento para a candidatura dele. Nós aqui da região apoiamos e defendemos o Merisio, mas em nível estadual havia algumas divisões”, afirma Cézar Luiz.

Por enquanto, nenhuma liderança do PSD local manifestou interesse em seguir os passos de Merisio. O ex-deputado estadual não deu entrevistas à imprensa e nem atende as ligações telefônicas. A hipótese mais provável é que Gelson Merisio irá se filiar ao PP da família Amin.