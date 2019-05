O prefeito de Itá, Jairo Sartoretto, recebeu alta do Hospital São Francisco de Concórdia no final de semana. A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira, dia 28, pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Itá.

Segundo a nota encaminhada, o prefeito ainda requer alguns cuidados, mas já se recupera em casa. Sartoretto permanece afastado das atividades da administração municipal por mais um período, até receber a liberação médica.

O prefeito está licenciado desde o dia 02 de abril e luta contra um câncer no esôfago. Ele foi internado na UTI em Concórdia no dia 1º de maio, devido a um quadro de infecção respiratória. No sábado, dia 04, o Hospital São Francisco emitiu um boletim médico noticiando quadro regular e com resposta clínica satisfatória.

Na segunda-feira, dia 06 de maio, Sartoretto deixou a UTI e seguiu se recuperando em quarto normal. Ainda na nota encaminhada pela Prefeitura, a família do prefeito agradece o apoio das pessoas que torcem pela recuperação dele.