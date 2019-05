Bancada do PT pede presença do governador em Concórdia

Solicitar uma visita técnica do governador catarinense Carlos Moisés da Silva (PSL) a Concórdia e região é o objetivo de um requerimento protocolado na segunda-feira, 27 de maio, na Câmara. O documento é assinado pelos vereadores Andre Rizelo, Evandro Pegoraro e Margarete Poletto Dalla Costa, todos do PT. O convite tem o objetivo de debater demandas importantes aos municípios.





Conforme o requerimento, os vereadores solicitam que Moisés “venha até a Câmara Municipal de Vereadores para explanar sobre uma pauta técnica a fim de conceder a realidade de temas relevantes para Concórdia e região”.





São citados temas recorrentes como o credenciamento do setor de hemodinâmica do Hospital São Francisco no Sistema Único de Saúde, a precariedade da SC-283, que liga Concórdia a Chapecó, os problemas do sistema de abastecimento Casan e também os recorrentes relatos de problemas no IGP/IML.





Segundo a justificativa dos vereadores, “os assuntos citados são de interesse da população Concordiense e da região, desta forma, a vinda do Sr. Governador irá esclarecer e tirar dúvidas”.



Fonte: Daisy Trombetta