O ex-deputado estadual Gelson Merisio formalizou na segunda-feira, 27 de maio, o cancelamento da filiação no Partido Social Democrático, partido que preside há vários anos e pelo qual disputou o governo do Estado em 2018. A oficialização deu-se através de ofício datado de 27 de maio, endereçado ao presidente nacional Gilberto Kassab, no qual agradece o apoio e não menciona as razões.

Há meses que Merisio manifestou a intenção de cancelar filiação no PSD, depois de ser inteirado de planos do comando nacional de intervenção federal no Diretório de Santa Catarina. O ex-deputado tem sinalizado claramente que deverá se inscrever futuramente no Partido Progressista (PP).

Merísio não concedeu entrevista à imprensa e não avisou a nenhuma liderança que iria entregar a carta de desfiliação. O ex-deputado foi candidato ao governo do Estado nas eleições de 2018 e foi derrotado no segundo turno para o atual governador Carlos Moisés da Silva (PSL), que fez 71,09% dos votos válidos.

Fonte: Diário Catarinense