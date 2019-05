Associação Concordiense de Futsal conquistou seu primeiro ponto no Campeonato Catarinense da Divisão Especial. Na noite de segunda-feira empatou com Blumenau em 2 a 2 no Centro de Eventos. Marquinhos e Mazetto para Concórdia, Dé(2) para o Blumenau. Com o resultado, Concórdia se manteve na vice lanterna do Campeonato. O próximo compromisso será dia 11 de Junho contra o São Francisco, em São Francisco do Sul.

No primeiro tempo, ACF foi melhor em quadra e teve várias oportunidades de abrir o placar e até mesmo de ampliar. Foi Blumenau quem saiu na frente com Dé aos 6 minutos. Marquinhos, numa bela jogada, empatou para Concórdia aos 17.

Na etapa complementar, Associação ainda continuou melhor em quadra. Mazetto virou o jogo aos 2’30, mas novamente Dé deixou tudo igual aos 6’30. A partir daí as chances foram iguais para ambos os lados, mas não saíram mais gols.

Associação iniciou com Ike, França, Mazetto, Filipinho e Chilao. Entraram Artur, Piva, Luan e Marquinhos.

O Técnico Clodimar Tomé gostou do desempenho da equipe, apesar do empate. Isto porque a equipe novamente apresentou um crescimento em quadra, e um grande volume de jogo, por vezes envolvendo completamente o adversário.

“Pelo volume de jogo e o que criamos, eu fico feliz pela equipe, pelo que os atletas estão correspondendo. A ansiedade, e a inexperiência acaba prejudicando na hora da conclusão das jogadas. Mas fico feliz pela bela atuação, pontuamos na Divisão Especial, o que era um sonho, e vamos continuar brigando por uma classificação”, afirmou.

