A partir das 9h desta quinta-feira, 28 de maio, vai iniciar a distribuição das senhas da campanha Dia Livre de Impostos em Concórdia. A Iniciativa é da CDL e os postos Perizzollo e Lamonatto aderiram a esta proposta.

Os dois postos estarão vendendo mil litros de gasolina comum, sem cobrar o valor que é pago ao governo pelos tributos. Cada consumidor poderá comprar no máximo 10 litros de gasolina com desconto aproximado de 50%. O pagamento deverá ser feito em dinheiro e após retirar a senha o motorista terá que permanecer na fila para já abastecer.

O presidente da entidade, Rogério Cecchin, diz que o objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a alta carga tributária embutida nos produtos, que na maioria das vezes o consumidor paga sem se dar conta. “Neste ano o foco serão os postos, mas no ano que vem já estamos estudando a possibilidade de ampliar, em característico para os lojistas que estão nos apoiando na iniciativa”, comenta o presidente da entidade, Rogério

O Sindipetro de Santa Catarina chegou a lançar uma campanha publicitária para chamar a atenção para a carga tributária que é cobrada dos brasileiros com a revenda de combustíveis. Tanto que o slogan é “o problema não é o posto, é o imposto”. Segundo o Sindipetro, atualmente mais de 43% do preço da gasolina comum é composto por impostos federais (PIS/Confins e Cide) e estadual (ICMS). No caso do diesel o percentual de impostos ultrapassa os 62% do preço que é pago pelo consumidor.