Um homem de 49 anos sofreu vários ferimentos pelo corpo ao cair da estrutura abandonada de um prédio, na Rua Anita Garibaldi, em Concórdia. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira, dia 27, por volta de 20:30h. O principal ferimento foi um corte na cabeça.

De acordo com as informações apuradas, o homem foi até a estrutura do prédio para dormir. Depois de cair ele conseguiu chegar em uma farmácia nas proximidades. Os Bombeiros Voluntários e a Polícia Militar foram acionados. Ele foi atendido e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco.

Preocupação:

De acordo com informações da PM, o prédio abandonado serve de abrigo para algumas pessoas. No local há bastante sujeira e vizinhos já reclamaram do mau cheiro do lixo depositado. Também há uma preocupação, em função de que a estrutura é a de uma cosntrução e não oferece segurança.