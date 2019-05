Acidente aconteceu na SC-283, no trevo no Bairro dos Estados

Mais um acidente com moto foi registrado em Concórdia. Uma jovem caiu com um a Honda Biz, próximo ao trevo de acesso ao Bairro dos Estados. O acidente aconteceu no final da tarde de segunda-feira, dia 27. A motociclista sofreu ferimentos leves.

De acordo com as informações apuradas no local, a condutora da moto não bateu em outro veículo. Ela subia, no sentido Fragosos e teria se assustado, quando percebeu que um carro estava saindo do trevo do Bairro dos Estados e entraria na via. A motociclista perdeu o controle da moto e caiu.

Uma equipe do Samu foi acionada e prestou o atendimento no local. A jovem foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco para uma avaliação médica.