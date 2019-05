O comandante da Policia Militar de Ipumirim, Junior Mecca Barbosa, esteve na última semana na sede do Legislativo onde participou de uma reunião com os vereadores sobre a segurança no município. Os membros do Legislativo se mostraram dispostos a auxiliar quanto ao fortalecimento do pedido de apoio do Executivo no reforço do sistema de monitoramento que resulta na identificação mais apurada das ações de segurança dos munícipes.

Mecca explicou que a colocação de um novo sistema com câmeras em outros pontos estratégicos vai contribuir muito com o trabalho. Falou ainda sobre as ações que a Polícia Militar tem efetuado nas ruas quanto ao monitoramento. “Nosso intuito não é sair para autuar. Mas o motorista deve estar ciente da sua regularidade. Só nesse ano tivemos 64 autuações de condutores dirigido sem habilitação, isso é muito grave. Documentação irregular do veículo e situações que colocam em risco o condutor, passageiro ou outros motoristas, precisam ser restritas para que não acarretem em possíveis acidentes”, completa.

O comandante falou ainda de um trabalho em parceria que está sendo elaborada com entidades e também é necessário o apoio do Executivo. Durante a Sessão, os vereadores agradeceram a presença do comandante e se colocaram à disposição para buscar junto a administração alternativas para colocar em prática a aquisição dos equipamentos de melhoria.

Fonte: Câmara de Vereadores / Ipumirim