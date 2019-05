Um caminhão com placas de Peritiba e um carro com placas de Caçador bateram na tarde de segunda-feira, dia 27, na BR-282, na região do Trevo da Trukan, em Xanxerê.

De acordo com as informações do site Ronda Policial, os dois veículos seguiam pela rodovia quando o carro atingiu a lateral do caminhão durante uma ultrapassagem. A condutora do veículo de passeio perdeu o controle da direção e o carro saiu da pista e capotou às margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros, Samu acionados por volta das 14:50h. A motorista do veículo e outra pessoa que estava na carona foram socorridos e encaminhados ao hospital para atendimento médico, mas não apresentavam ferimentos graves. O motorista do caminhão não se feriu.

Informações: Ronda Policial.