O programa Cidade Empreendedora, desenvolvido pelo Sebrae, foi implantado em Concórdia ainda em 2017, com o objetivo de promover a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento em eixos, com diversas soluções. Nesta segunda-feira, 27, aconteceu no Centro Cultural o lançamento do ciclo 2019-2020 do programa, com a apresentação do Plano Municipal de Turismo e da Aceleradora de MEIs – Microempreendedor Individual.

Com a presença do prefeito, Rogério Pacheco, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wagner Simioni, coordenador do Sebrae, Enio Parmeggiani, consultores do Sebrae e demais autoridades e representantes de entidades, foi assinado o contrato de parceria para continuidade do programa. Também foi destaque a inauguração da Sala do Empreendedor, já instalada e em funcionamento nas dependências da Prefeitura, que presta serviço de consultorias e apoio às empresas do município.

Durante o ato, foi apresentado pelo consultor Carlos Capellini, a criação o Plano Municipal de Turismo, uma demanda represada, sendo aguardada há 20 anos. O objetivo é promover o desenvolvimento integrado e sustentável do turismo, associado à valorização cultural, conservação ambiental e a participação comunitária para geração de emprego e renda.

Ainda hoje, segunda-feira, 27, acontece às 16h, no Centro Cultural, o bate-papo com os Microempreendedores Individuais para a apresentação do projeto Aceleradora de MEIs. Na oportunidade será apresentada a proposta e formalizado o convite para os interessados em participarem da iniciativa, que terá duração de aproximadamente 5 meses, com uma metodologia inovadora sobre MEIs.