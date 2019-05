Fato ocorreu no final da manhã desta segunda-feira

Uma mulher idosa que reside no bairro dos Industriários em Concórdia foi vítima do golpe do falso sequestro. Ela recebeu uma ligação na manhã desta segunda-feira, dia 27, em que bandidos diziam que sua filha havia sido seqüestrada. Os estelionatários disseram que ela deveria depositar R$ 1 mil para que a filha fosse liberada. A idosa já estava em uma Lotérica da cidade para fazer o depósito, mas os atendentes acionaram a PM. Uma guarnição conseguiu evitar que ela fizesse o depósito.

A mulher contou aos PMs que os bandidos passaram dois números de contar para serem depositados R$ 100,00 em cada. No caminho de casa para a lotérica, um casal percebeu o nervosismo da idosa e tentou explicar a situação, mas ela não acreditou.



Na lotérica, os atendentes também informaram a idosa que se tratava de golpe, mas como ela queria efetuar o deposito de qualquer maneira, a PM foi acionada.

Os policiais conseguiram o contato de um familiar de Concórdia que passou o número do telefone da filha que mora em Porto Alegre e após conversar com ela, a mulher se convenceu que se tratava de um golpe.