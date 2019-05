Ele foi flagrado com entorpecentes no sábado

O jovem de 23 anos, morador de Joaçaba, que foi preso em flagrante por posse de entorpecente na tarde do sábado, dia 25, teve a prisão em flagrante convertida por preventiva. A decisão ocorreu em audiência de custodia realizada no domingo dia 26.



A abordagem do jovem ocorreu no Contorno Viário Norte na região do KM 6 em uma ação da Polícia Militar Rodoviária. O rapaz fugiu ao perceber a presença de uma guarnição, mas os policiais perseguiram o motociclista que jogou fora parte da droga.



Cães da PM encontraram 70 gramas de haxixe no meio da vegetação e com o jovem foram encontrados 20 comprimidos de ecstasy. O material foi encaminhado à Central de Polícia e o rapaz foi preso em flagrante.



Segundo o que apurou o Jornalismo da Aliança, ele informou que comprou a droga para consumo próprio. Ele negou que iria vender os entorpecentes em Joaçaba.