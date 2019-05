Preocupada com atual situação da estrutura que abriga a Pista de Skate, na rua Independência, a Administração Municipal, há algum tempo, tem feito encaminhamentos para que o local seja revitalizado e consequentemente recupere e ganhe novos praticantes. Depois de trabalhar no projeto, a prefeitura encaminhou processo licitatório, com o objetivo de dar vida nova à estrutura. No entanto, o primeiro processo, realizado em março deste ano, foi fracassado, pois os interessados não atendiam aos requisitos exigidos no edital.

Assim, novo processo já está em andamento, para que um fornecedor interessado possa estar apto a realizar a execução da obra. Apesar da demora para que o projeto saia do papel, a Administração Municipal demonstra-se interessada em cumprir com o compromisso assumido com os adeptos da pratica do skate.

O projeto de revitalização dará vitalidade e nova aparência ao espaço. Além das melhorias estruturais, a Pista de Skate também receberá grafismos, que serão feitos de forma voluntária, por artistas em parceria com a Fundação Municipal de Cultura. Assim que a obra for finalizada, um campeonato de skate marcará sua reinauguração.

Fonte: ASCOM/Prefeitura de Concórdia