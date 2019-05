A Prefeitura de Alto Bela Vista está encaminhando a contratação de uma empresa para dar sequência no trabalho de coleta de lixo no perímetro urbano. Uma “tomada de preços” está aberta e as empresas prestadoras deste serviço têm até as 08:40h de quarta-feira, dia 29, para entregar os envelopes com as propostas, no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura.

O gerente de Administração do município, Cristiano Auler, explica que a empresa vencedora terá que fazer a coleta de lixo semanal no perímetro urbano. “Será selecionada uma empresa especializada para dar sequência neste trabalho que já existe. A que apresentar menor preço é que fará a coleta semanal. Ela ficará responsável pela coleta na área urbana, nos pontos estabelecidos, e também na estrada de acesso ao município, a SC-469, além da comunidade de Linha Schuck”, detalha.

A empresa que vencer a tomada de preços também ficará responsável pela destinação correta dos resíduos coletado no interior. “A Prefeitura é que faz a coleta no interior, uma vez a cada três meses, com aviso prévio aos agricultores. Aí, o caminhão traz o material até o centro e daqui a empresa vencedora da licitação fica responsável pela destinação”, informa Auler.

O gerente também destaca que logo após a abertura das propostas, na quarta-feira, a documentação é conferida e se tudo estiver correto a contratação é homologada. “Garantimos assim, que a população não fique sem o serviço de coleta de lixo aqui em Alto Bela Vista”, ressalta.