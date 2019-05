Na noite desta segunda-feira, dia 27, Associação Concordiense de Futsal tem novo compromisso no Campeonato Catarinense da Divisão Especial. ACF enfrenta Blumenau a partir das 20h15 no Centro de Eventos, em busca da primeira vitória. O trabalho da semana foi todo ele voltado para esse jogo, pois pode representar a reação na ACF no estadual, já que a mesma equipe disputa o estadual sub 20 e venceu a sua partida na semana passada.

O trabalho da semana foi todo ele voltado para esse jogo, pois pode representar a reação na ACF no estadual.

“Estamos prontos e preparados para o jogo. Com determinação e vontade temos condições de chegarmos a vitória”, ressalta o técnico Tomé.

Para a partida desta noite ACF está definida, para o jogo desta noite com o goleiro Ike, Fixo França, os alas Mazetto e Filipinho e o pivô Chilao é o time que vai sair jogando. A arbitragem da partida será de Vinicius Eduardo Andrade e Eliton De Liz Ronsani.

Para a partida desta noite não haverá conrança de ingressos.