Encerra na próxima sexta-feira, 31 de maio, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Quem faz parte dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde e ainda não está imunizado pode aproveitar esta semana para receber a proteção. Para idosos com 60 anos ou mais, crianças com idade de seis meses a menores de seis anos, mulheres até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, povos indígenas, professores, portadores de doenças crônicas e funcionários do sistema prisional a vacina é disponibilizada gratuitamente nos postos de saúde da rede pública.

Em Concórdia, 82,3% do público-alvo já fez a vacina. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é proteger contra a gripe no mínimo 90% do grupo que apresenta um risco maior de contrair a doença. O objetivo é imunizar 18.870 pessoas e 15.530 já estão vacinadas.

Alguns mitos ainda dificultam que as pessoas façam a vacina, mesmo que seja de graça. Entre eles está a crença de que as doses causam gripes. A coordenadora substituta do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Ana Goretti, explica que a vacina é extremamente segura. “Ela é fabricada por vírus inativos e não tem como causar a doença”, destaca. As doses protegem contra três ou quatro tipos de vírus que mais causaram gripes no ano anterior e causaram complicações. No entanto, há inúmeros tipos de vírus da influenza. É por isso, que muitas pessoas vacinadas podem ter gripes.

Vacinas particulares

Para quem não faz parte dos grupos prioritários, a vacina está disponível no Sesi ou em clínicas particulares. No Sesi, o custo é R$ 60,00 para a comunidade, R$ 41,00 para funcionários das empresas que possuem convênio com a CDL e R$ 46,00 para trabalhadores da indústria e dependentes dos profissionais da indústria e dos conveniados com a CDL. As doses disponíveis no Sesi protegem contra três tipos de vírus. Nas clínicas particulares de Concórdia são aplicadas doses tetravalentes por R$ 80,00.