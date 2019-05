Um grave acidente de trânsito envolvendo caminhão com placas de Seara foi registrado no início da manhã desta segunda-feira, dia 27, na BR-282. O acidente ocorreu por volta das 7:50h e mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros em Xanxerê.

A carreta saiu da pista e capotou em um barranco às margens da rodovia próximo ao parque da Femi. No local uma pessoa ainda não identificada ficou ferida e foi encaminhada ao hospital para atendimento médico. O veículo Iveco/Stralis de Seara seguia sentido a Xaxim quando o acidente ocorreu.

Fonte: Ronda Policial