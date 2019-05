Uma mobilização de simpatizantes e lideranças de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro ocorreu na tarde deste domingo, dia 26, por volta da 16h, na Rua Coberta em Concórdia. A concentração de pessoas ocorreu na Rua Leonel Mosele em seguida houve uma carreata pelas principais ruas da cidade. A mobilização teve alguns discursos em um palco montado em cima de um caminhão. A maioria estava vestindo verde e amarelo e com a bandeira do Brasil.