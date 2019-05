O catarinense Darlan Romani confirmou seu favoritismo e conquistou a medalha de ouro na prova do arremesso do peso do Campeonato Sul-Americano, que está sendo disputado desde sexta-feira (24/5) até domingo (26/5), no novo Estádio de La Videna, em Lima, no Peru. Ele manteve a hegemonia, com a marca de 21,00 m, ficando a 2 cm do seu recorde do torneio, obtido em 2017, em Assunção, no Paraguai.



Darlan fez dobradinha com Willian Dourado, medalha de prata, com 19,09 m. O campeão sul-americano não volta para o Brasil. Ele segue direto para León, na Espanha, para um Camping Internacional de Treinamento e Competição de dois meses. "O Centro é excelente. Foi feito para o arremesso do peso, com várias áreas diferentes, que nos deixam prontos para competir a qualquer momento", lembrou o atleta, que já no dia 6 de junho tem a etapa de Roma da Liga Diamante. Darlan ocupa o terceiro lugar no Ranking Mundial da IAAF de 2019, com 21,83 m.



O atleta do Pinheiros, orientado pelo especialista cubano Justo Navarro, nem se lembra mais de quantas vezes superou o índice de 20,70 m exigido para o Mundial de Doha. "A prova foi boa, cometi alguns erros, mas seguimos em frente. Foi tudo tranquilo. Agora é partir para mais provas na Europa", comentou.



Outras medalhas de ouro na manhã deste sábado (25/5) foram obtidas pela catarinense Eliane Martins, no salto em distância, com 6,71 m (0.5) pela paranaense Tatiele Raquel da Silva, nos 3.000 m com obstáculos, com 9:45.52 e o juvenil paulista Alison Brendon dos Santos nos 400 m com barreiras, com 49.88. Nas semifinais dos 200 m feminino, a carioca Vitória Rosa, que conquistou a medalha de ouro nos 100 m na sexta-feira (24/5), obteve o tempo mais rápido com 22.99 (-0.9), na segunda série, confirmando a sua ótima forma e ratificando o índice para o Mundial de Doha. A final será neste domingo às 13:30 de Brasília.



Na etapa da tarde, a equipe feminina do revezamento 4x100 m ganhou ouro ao completar a prova em 44.70. O grupo foi formado por Anny Caroline de Bassi, Ana Carolina de Jesus, Bruna Farias e Andressa Fidélis. Vitória Rosa, que viajou da Ásia para o Sul-Americano, foi poupada para a final dos 200 m. Já o time masculino ficou com a prata.



As medalhas do Brasil no segundo dia



Ouro (6)



Darlan Romani - arremesso do peso - 21,00 m



Eliane Martins - salto em distância - 6,71 m (0.5)



Tatiele Raquel da Silva - 3.000 m com obstáculos - 9:45.52



Alison Brendom dos Santos - 400 m com barreiras - 49.88



Mariana Marcelino - lançamento do martelo - 66,78 m



Revezamento 4x100 m feminino - 44.70



Prata (5)



Willian Dourado - arremesso do peso - 19.09 m



Keila Costa - salto em distância - 6,38 m (0.0)



Altobeli Santos da Silva - 3.000 m com obstáculos - 8:38.43



Revezamento 4x100 m masculino - 39.91



Paulo Sérgio de Oliveira - salto em distância - 7,71 m



Bronze (2)



Simone Ponte Ferraz - 3.000 m com obstáculos - 10:05.88



Juliana de Menis Campos - salto com vara - 3,91 m



A equipe participa do Campeonato Sul-Americano com recursos do Programa de Apoio às Seleções Brasileiras da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro.