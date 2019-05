Uma grande apreensão de cigarro contrabandeado do Paraguai foi realiazada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Concórdia noite do sábado, dia 25. O fato aconteceu na SC-282, na região de Irani, por volta das 20h30. Conforme a polícia, foi um trabalho de fiscalização e combate ao crime organizado. O material apreendido estava em um caminhão Ford/Cargo.

De acordo com a PRF, no momento da abordagem o motorista do veículo fugiu para o mato e não foi localizado. O caminhão estava carregando aproximadamente 550 caixas de cigarro oriundo do Paraguai. Segundo os policiais rodoviários, o material e o veículo foram encaminhados à sede da Receita Federal, em Joaçaba.