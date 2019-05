Um acidente com grandes danos materiais ocorreu na noite deste sábado, 25 de maio, no Contorno Norte em Concórdia. Uma Hilux Toyota, com placas de Concórdia, e um Gol, com placas de Capinzal, colidiram frontalmente por volta das 20h30.

A hipótese trabalhada pela polícia é que o Gol tenha invadido a pista contrária. O motorista da caminhonete não ficou machucado e o condutor do Gol teve ferimentos na face, mas se evadiu do local do acidente antes da chegada dos bombeiros. Quem relatou ter visto os ferimentos no rosto dele foi o motorista da caminhonete.