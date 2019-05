Na tarde deste sábado, dia 25, a equipe sub-17 do Concórdia Atlético Clube (CAC) entrou em campo as 15hs para a decisão da Série B do Catarinense Sub-17. A partida foi realizada no Estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia.

Após estar perdendo por 2 a 0 o CAC consegui o empate e levou a disputa para a cobrança dos pênaltis. Nas cobranças alternadas, vitória da equipe visitante por 7 a 6. Almirante Barroso ficou com o titulo o Galo do Oeste com a segunda colocação da competição.