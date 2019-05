A Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC) e a Associação Concordiense de Futsal Feminino (ACOFF) realizam na sexta e sábado, dias 25 e 26 de maio, o 5º Campeonato Regional de Futsal Base, masculino e feminino, no ginásio da SER Sadia. A inscrição de cada atleta corresponde a um quilo de alimento não perecível.

Segundo o técnico da ACOFF, Emiliano Ferrari, o Torneio vai contar com a participação de 56 equipes. Sendo 31 equipes masculinas e 25 no naipe feminino. As disputas são nos naipes feminino, no sábado (Sub 9, Sub 11, Sub 13 e Sub 15), e o masculino, (Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14), no domingo.

Participam equipes de Concórdia, Chapecó, Anita Garibaldi, Xanxerê, Irani e Itá (feminino), Concórdia, Chapecó, Irani, Piratuba, Erechim, Lacerdópolis, Xanxerê e Presidente Castello Branco.

Fmec