A Copa Brasil Norte/Nordeste de Tênis de Mesa estás sendo disputada em Brasília, desde ontem e encerra no domingo. O Clube Concordiense de Tênis de Mesa/Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (CCTM/FMEC) está participando com os mesatenistas Lauro Sebold, Mayara Fantin Neves e Ademir Monteiro da Silva.No primeiro dia de disputas, a Mayara conseguiu a medalha de bronze na categoria Juventude.

As disputas envolvem 50 clubes e 400 atletas de diferentes regiões do Brasil na Associação Atlética do Branco do Brasil (AABB), na capital federal. A competição volta ao calendário nacional após dois anos de ausência.