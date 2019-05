Ele estava em um ônibus de transporte coletivo com destino à Florianópolis

Argentino é preso com 60 mil dólares escondidos no corpo na BR 163 em Guaraciaba

Um homem foi preso em Guaraciaba /SC, com US$ 60 mil escondidos em seu corpo. O suspeito de nacionalidade argentina, viajava com a esposa em um ônibus que seguia de Linha Dionísio Cerqueira a Florianópolis. A apreensão aconteceu durante a Operação Ágata/Fronteira Sul, na BR-163, por volta das 17h35, na sexta-feira, dia 24.

O suspeito carregava, junto ao corpo, vários maços de dólares. Ele foi detido, por suspeita de evasão de divisas. Aos policiais o homem e a esposa disseram que venderam uma propriedade em Buenos Aires, na Argentina. O dinheiro seria levado até Florianópolis, para investir em uma residência que eles possuem no local.

O dinheiro foi apreendido para verificação de sua procedência. Já o suspeito, foi encaminhado à Receita Federal de Dionísio Cerqueira para prestar esclarecimentos.

Informações Oeste em Foco