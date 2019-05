O motorista de uma Fiat Strada, com placas de Concórdia, perdeu o controle do carro, saiu da pista e bateu no barranco. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 24, por volta das 17:30h em uma curva da SC-283 em Concórdia. O local da colisão fica próximo a entrada do bairro Natureza. O condutor não sofreu ferimentos.

De acordo com as informações apuradas pelo Jornalismo da Aliança, o carro teria rodopiado na pista antes de bater. Os Bombeiros Voluntários foram acionados, mas o condutor não precisou de atendimento.

Outro acidente: