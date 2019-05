A Polícia Militar prendeu, na tarde desta sexta-feira, dia 24, três mulheres e um homem, por praticarem furto em lojas de Concórdia. As mulheres teriam praticado o crime em estabelecimentos do município e fugido em seguida. Elas foram flagradas e as peças furtadas foram recuperadas.



Conforme a polícia, uma proprietária de uma loja localizada na Rua do Comércio, centro de Concórdia, entrou em contato com a PM através do grupo de whatsapp Comércio Seguro, relatando que três mulheres tentavam furtando roupas em seu estabelecimento. Ela flagrou o ato e pediu que as autoras devolvessem os produtos. As mulheres devolveram algumas peças e fugiram em um Corsa branco.

O carro foi abordado no município de Itá e além das mulheres, um homem estava no veículo. Muitas roupas furtadas foram encontradas no automóvel. Algumas foram identificadas como da mulher que entrou em contato com a PM.

De acordo com as informações da Polícia Civil, as quatro pessoas envolvidas sendo três mulheres e um homem, foram presos em flagrante e encaminhados para o presídio de Concórdia.

A Polícia Militar ainda busca mais informações e solicita que os proprietários que foram vítimas do crime entrem em contato com a PM.