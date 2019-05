Nesta sexta-feira, dia 24, foram apresentados mais 5 jogadores para a disputa da Série B do Catarinense nas seguintes posições: zagueiro, volante, lateral esquerdo, meia e atacante.

O Atacante Felipe Tchelé (1º E), 28 anos disputou a divisão de acesso do Gauchão 2019 pela equipe do Guarani de Venâncio Aires, e tem passagem pelas equipes do Passo Fundo, Avenida, Ypiranga, São Gabriel, Comercial, Portuguesa, Rio Preto, Mixto, Luverdense e Poços de Caldas.

O zagueiro Jadson Sergipano (2º E), 26 anos chega ao galo após passagem pelo ASA de Arapiraca (AL) em 2019, nos anos anteriores atuou pelo Atlético (RS), Sousa, Sport Campina, Estanciano e Maranguape.



O volante Cleber Sousa (C), 31 anos, defendeu as cores do Campinense na Copa do Brasil e Campeonato Paraibano em 2019, nos últimos anos atuou ainda nas equipes do Jataiense, Corumbaense, Iporá, Noroeste, Goianésia, Grêmio Anápolis, Rondonópolis, Mixto e Cuiabá.

O meia Anderson Paraíba (2º D), 28 anos, estava na equipe do São Luiz Ijuí, na carreira possui passagem pelo Operário Ferroviário, Passo Fundo, Kalloni (Grécia), Boa Esporte, Novo Hamburgo, Salgueiro, CSA, ABC, CSP, entre outros.

O lateral esquerdo Lucas Lima (1ºD), 27 anos, tem passagens pelo Paranavaí, Olímpico, Santo Ângelo, Sete de Setembro, São Domingos, Al Shabab Al Arabi (Líbano), Macaé (sub-20) e Botafogo (sub-20).



Foto: Ricardo Artifon/CAC