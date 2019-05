Tem aumentado o número de pessoas que estão reclamando da demora no atendimento do Pronto-Socorro do Hospital São Francisco (HSF) de Concórdia. Seguidamente o Jornalismo da Rádio Aliança recebe ligações com esses relatos. Alencar Gasparim levou o sogro de 63 anos para fazer uma consulta por volta das 10h e às 15h ainda não havia sido atendido. “É terceira vez que vim essa semana e não resolvem o problema”.

Alencar diz que o sogro já usa várias medicações e sugere que sejam contratados mais médicos para o serviço de emergência do hospital. “É complicado assim e todo mundo está reclamando”, destaca.

Nas sessões realizadas na primeira semana de maio os vereadores levaram esse problema à tribuna do Legislativo. Eles relataram que várias pessoas têm reclamado da demora no atendimento.

O vereador Jaderson Miguel Prudente (PSD) disse que é necessária uma conversa entre o hospital e a Prefeitura de Concórdia. “Fui procurado por muitas pessoas que ficam horas na fila esperando, às vezes porque chega também uma emergência. Queremos que o Executivo converse e que o hospital também olhe com carinho e contrate mais médicos para o atendimento do SUS”, afirmou.

Prefeitura garante ampliação de médicos no Pronto Socorro do SUS



Em acordo realizado com a direção do Hospital São Francisco, Administração Municipal dará aporte financeiro para garantir o terceiro médico em horários de maior demanda

O Pronto Socorro do Hospital São Francisco terá mais médicos para atendimentos pelo Sistema Único de Saúde-SUS. Um acordo entre a direção do hospital e o prefeito Rogério Pacheco garantirá a presença de um terceiro médico, diariamente, em horários considerados de “pico”, aqueles de maior demanda, quando a espera de pacientes acaba sendo mais longa. A ampliação no atendimento estará garantida com o incremento de R$ 25 mil mensais, que a Administração Municipal repassará ao hospital.



O encaminhamento foi dado para que as filas reduzam e os pacientes precisem aguardar menos pelo atendimento de emergência. “Sabemos que a tendência é de um aumento na procura pelo Pronto Socorro, nos próximos meses, devido a chegada do período mais frio do ano. A agilidade no atendimento sempre foi nossa preocupação e estamos assumindo um compromisso para que ela aconteça”, destaca o prefeito, Rogério Pacheco.



Atualmente, o Pronto Socorro do Hospital São Francisco mantem dois médicos (clínico geral) durante 24 horas para atendimento pelo SUS. Essa parceria com o município possibilitará a presença do terceiro profissional, um incremento de 50%. Além desse adicional para a ampliação de médicos, a Administração Municipal já repassa aproximadamente R$ 105 mil por mês ao hospital, para oferecer o atendimento de profissionais especialistas, o chamado sobreaviso.