O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgou na tarde desta sexta-feira, 24 de maio, o balanço da geração de vagas de trabalho com carteira assinada do mês de abril. Em Concórdia foram criados 50 novos empregos formais.

O setor que apresentou os melhores números foi a prestação de serviços com a criação de 114 novas vagas de trabalho. O comércio também teve saldo positivo com 22 oportunidades e a administração pública com duas.

A construção civil e a indústria da transformação foram os setores que mais demitiram no mês passado, com o fechamento de 42 e 33 vagas de trabalho, respectivamente. A agropecuária em abril fechou com saldo negativo de 11 empregos.

No acumulado deste ano foram criadas 1.296 oportunidades de trabalho com carteira assinada em Concórdia. Nos primeiros quatro meses de 2019 o destaque fica com a construção civil que criou 431 empregos, seguida pela prestação de serviços com 382, administração pública 266, indústria da transformação 232 e serviço industrial de utilidade pública com três. Na agropecuária foram fechadas 14 oportunidades de trabalho no quadrimestre, três no comércio e uma no setor de extrativa mineral.