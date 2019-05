A Polícia Civil de Concórdia, por meio da Divisão de Investigação Criminal (DIC Fron), auxiliou na ultima semana, uma mulher a não cair no golpe do sequestro.

Conforme as informações da polícia, os golpistas agiram, ligando para ela e dizendo que a filha havia sido sequestrada. Eles exigiam uma quantia de dinheiro para a libertação.Os golpistas solicitavam também, que a moradora de Concórdia, não entrasse em contato com a família, e nem com a polícia.

A filha estava em casa e acionou a polícia, que passou a orientar e analisar as informações. Os policiais conseguiram localizar a mulher dentro de uma agência bancária, quando já realizava um depósito.

O setor de investigação está investigando este caso para descobrir os autores desta tentativa de golpe do falso sequestro. A polícia não informou em que bairro a mulher reside.

Outro caso:

Na tarde desta sexta-feira, uma mulher que reside na comunidade de Barra do Tigre também recebeu ligações de um suposto sequestro. Ela informou que desligou o telefone e de imediato acionou a Polícia Militar. Segundo o que apurou o Jornalismo da Rádio Aliança, essa não foi a primeira vez que a mulher recebeu esse tipo de ligação.