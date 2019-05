Uma moto zero quilômetro é o prêmio principal da campanha “Cidadão Nota 10”, lançada na última semana pela Prefeitura de Itá. O objetivo da ação é incrementar o movimento econômico do município e premiar o consumidor que realizar no comércio local.

Adquirindo produtos ou serviços de empresas de Itá com nota fiscal, já é possível participar da promoção. Também participam os produtores rurais que emitirem notas fiscais na comercialização de seus produtos.

A cada R$ 100,00 em notas ou cupons fiscais emitidos pelo comércio em geral, um cupom é entregue para a participação do sorteio dos prêmios. Já para notas fiscais de produção agropecuária, R$ 1.000,00 em notas dá direito a um cupom. “Valem as notas fiscais emitidas desde 1º de janeiro deste ano. Então quem, por exemplo, comprou uma geladeira por R$ 1.000,00 já pode retirar 10 cupons para concorrer aos prêmios. O valor para notas fiscais de produtor rural é maior porque no campo as transações geralmente são de grandes valores”, explica o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Altir Pedro Göedert.

O prêmio principal é uma moto zero quilômetro, também será sorteado uma TV Smart 43 polegadas, um refrigerador FrostFree, um climatizador 12 mil Btus, uma frigideira elétrica e um fogão cooktop cinco bocas. O sorteio será no dia 27 de dezembro e os consumidores podem retirar os cupons na Prefeitura de Itá a partir do dia 01 de julho.“É uma grande campanha da Prefeitura de Itá. Vai incrementar o movimento econômico e com certeza vai beneficiar o comércio e os consumidores. Quem já tem nota fiscal deste ano, pode transformar em cupons. Quem ainda não tem, é só solicitar a nota quando adquirir um bem ou serviço”, finaliza o secretário.

Fonte: Diego Mior / Ascom Prefeitura de Itá