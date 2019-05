Sub-17 em busca do título da Série B do Catarinense neste sábado, dia 25

Neste sábado, dia 25, a equipe sub-17 entra em campo para a decisão da Série B do Catarinense Sub-17, o duelo contra o Almirante Barroso está marcado para as 15h no Estádio Domingos Machado de Lima, e o ingresso será somente 1kg de arroz, feijão ou macarrão.

“Será o momento de coroar a trajetória da equipe desde o início da competição, onde não faltou garra e determinação da equipe em busca do objetivo que era estar na grande final, sabemos da qualidade do adversário e estamos preparados para o confronto, e mais uma vez contamos com o apoio do nosso torcedor para ser o nosso 12º jogador”, destacou o técnico Adilson.

Em busca de outro troféu está o centroavante Richardson, autor de 8 gols na competição, ocupando a vice-artilharia estando apenas apenas um gol atrás do artilheiro.





Foto: Ricardo Artifon/CAC