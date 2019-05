Uma noite de troca de experiências e de compartilhamento de novas concepções sobre a atividade industrial. Na quarta-feira, dia 22, foram realizadas duas palestras no auditório do SENAI Concórdia. A programação fez parte do cronograma de atividades da Semana da Indústria. A abertura dos trabalhos foi realizada pelo coordenador de operações do SENAI-Concórdia, Helano Ravanelli.

Na oportunidade foram ministradas duas palestras. Um representante da empresa Lean Manufecturin abordou temas como: desperdícios e ferramentas de qualidade. Já o representante da empresa Mafel discorreu sobre a NR 12, que trata sobre Segurança nos equipamentos. Outro aspecto tratado na palestra foram os tipos de sistemas e de equipamentos eletroeletrônicos a serem usado nas máquinas para segurança.

O coordenador de operações do SENAI-Concórdia, Helano Ravanelli, ficou satisfeito com o nível das palestras e com a expressiva participação do público. “Foram palestras muito ricas, que proporcionaram uma profunda reflexão acerca dos temas propostos. Ficamos gratos pela participação do público. Foram abordadas temáticas muito oportunas e que impactam no dia a dia da indústria”, assinala.

A gerente executiva regional do SESI/SENAI, Silvana Meneghini, entende que a troca de experiências é um processo essencial para o fortalecimento da atividade industrial. “É sempre muito salutar ouvir novas experiências, novas concepções sobre os mais diversos setores da indústria. Esse compartilhar de conhecimentos faz com que o setor ganhe ainda mais consistência e robustez”, destaca.

De acordo com o vice-presidente da FIESC, para o Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça, SESI e SENAI estão constantemente promovendo palestras e eventos que trazem novas vivências e difundem novas técnicas destinadas à indústria. “São novos conceitos e tendências que são socializadas, beneficiando os empresários que se apropriam destes conhecimentos e introduzem essas experiências em suas atividades”, sublinha.

Fonte: PG Comunicação