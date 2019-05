Nesta sexta-feira, dia 24, o sub-15 do Galo do Oeste tem mais um confronto válido pela Copa SC, o adversário será a equipe do Floresta de Pomerode às 15h30min no Estádio Hermann Weeger.

A equipe concordiense entra em campo em busca de mais um bom resultado para assumir a liderança do grupo A, até o momento soma 8 pontos com duas vitórias e dois empates, no primeiro confronto entre as equipes o galo venceu por 3 a 0 em partida disputada em Concórdia.