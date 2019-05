O Setor de Investigação e Capturas (SIC), da Polícia Civil, com apoio da Central de Operações Especiais (COP), de São Miguel do Oeste, executa uma operação em Concórdia. A "Operação Ágata", faz parte de um trabalho integrado das forças de segurança pública e o Exército.

Conforme o delegado regional da Comarca, Marcelo Nogueira, a ação também contou com um trabalho de investigação. Entre os dois dias, os policiais cumpriram dois mandados de prisão em Concórdia. Um por violência doméstica e outro por crime de trânsito. Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão para a recuperação de produtos furtados no bairro Santa Rita.

A operação é desenvolvida em todo o estado. Em Concórdia, 12 policiais civis fazem parte do trabalho, com auxílio da equipe do COP de São Miguel do Oeste.