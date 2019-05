A Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) entregou na tarde desta quinta-feira, 23 de maio, o posicionamento da entidade sobre o futuro do abasteciemento de água e esgotamento sanitário. O documento enviado ao prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, descreve que a ACIC é “totalmente contra a criação de uma empresa (autarquia) destinada à municipalização do sistema”. A entidade defende que seja realizada uma licitação pública aberta.

O presidente da ACIC, Márcio Zanatta, diz que essa posição foi definida depois de várias reuniões com empresários, representantes da Casan e lideranças políticas. “Defendemos uma licitação aberta para que todas as empresas possam participar em iguais condições, sem protecionismo a uma ou outra”, pontua.

O contrato de concessão entre a Prefeitura de Concórdia e a Casan para o abastecimento de água e esgotamento sanitário encerra no ano que vem. No entanto, em dezembro de 2019 o governo municipal deverá sinalizar os rumos que pretende dar a esses serviços.

Confira o documento encaminhado à Prefeitura

"Diante da notícia de finalização do contrato da CASAN que acontecerá em 2020, a ACIC realizou diversas reuniões com a própria CASAN, comissão de vereadores e empresas privadas do setor de água e esgoto.

Tendo em vista todas as informações apuradas, a ACIC se posiciona em favor de abertura de licitação pública aberta para que todas as empresas interessadas tenham igualdade de tratamento e concorrência.

Nos posicionamos totalmente contra a criação de uma empresa (autarquia) destinada à municipalização do sistema de tratamento de água e esgoto.

A ACIC trabalha com o intuito de buscar as melhores alternativas e possibilidades para a classe empresarial e a toda a comunidade de Concórdia.

Nos colocamos à disposição da Prefeitura Municipal de Concórdia indicando um integrante da Diretoria da ACIC para contribuir neste novo modelo de gestão de água e esgoto e, assim, construirmos uma proposta de concessão dos serviços de água e esgoto que atenda em 100% a necessidade do município de Concórdia.

Juntos, os empresários podem mais! "